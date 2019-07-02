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Новая система обращения с ТКО

ФАС будет следить за размером платы на услугу по обращению с отходами

Президент России Владимир Путин назначил ответственным за выполнение данного поручения главу ФАС Игоря Артемьева

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России потребовал не допустить существенного и непропорционального роста тарифов на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

"ФАС России обеспечить проведение мониторинга обоснованности изменений размера платы, вносимой гражданами за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, и при необходимости принять меры, направленные на недопущение существенного и непропорционального роста тарифов", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ, подписанный по итогам "Прямой линии с Владимиром Путиным", опубликован на сайте Кремля.

Путин назначил ответственным за выполнение данного поручения главу ФАС Игоря Артемьева, которому отвел срок до 1 августа. Далее мониторинг должен проводиться раз в полгода.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНовая система обращения с ТКО
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