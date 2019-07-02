Новую больницу построят в районе Ставрополья к концу 2020 года

СТАВРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Более 117 млн рублей направят власти Ставропольского края на строительство новой больницы в селе Кугульта Грачевского района. Учреждение планируется построить до конца 2020 года, сообщили во вторник в пресс-службе краевого Министерства строительства и архитектуры.

Существующее здание участковой больницы, построенное более ста лет назад, находится в аварийном состоянии. О необходимости реконструкции либо строительства нового учреждения жители села сообщили губернатору края во время прямой линии в марте 2019 года.

"Выполнение строительно-монтажных работ рассчитано на период 2019-2020 годы. Площадь одноэтажной участковой больницы составит более 1,5 тыс. квадратных метров. На ее возведение из средств краевого бюджета планируется потратить порядка 117,2 млн рублей", - уточняется в сообщении, распространенном журналистам.

Участковая больница в данный момент обслуживает более 10 тыс. жителей сел Кугульта и Тугулук. "Сейчас там принимают терапевт, стоматолог, педиатр. Часто жителям приходится ездить в районную больницу за 18 километров. После открытия новой больницы ждем, что расширится число специалистов", - сообщили ТАСС в сельской администрации.

В новой больнице будут размещаться детская и взрослая амбулатории и стационар. Амбулатория сможет принимать до 100 человек в смену, круглосуточный стационар сможет принять 10 пациентов. Также в больнице разместят отделение скорой помощи и дневное отделение.