Путин поручил наладить быстрое рассмотрение жалоб бюджетников на уровень зарплат

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву наладить систему оперативного рассмотрения жалоб бюджетников на нессответствие их зарплат среднему по региону уровню. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам прямой линии.

"Обеспечить оперативное рассмотрение уполномоченными органами государственной власти поступающих по "горячей линии" обращений граждан по вопросам несоблюдения установленного соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в регионе и принять меры по устранению выявленных нарушений", - говорится в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение назначен глава правительства Дмитрий Медведев, доклад он должен представить до 1 декабря 2019 года.

Кроме того, Путин поручил правительству совместно с Генеральной прокуратурой принять меры, направленные на устранение нарушений российского законодательства в сфере выплаты заработной платы, в том числе отдельным категориям работников бюджетной сферы. Первый доклад в Кремле ждут до 1 октября 2019 года, далее - один раз в полгода.