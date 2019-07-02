Объем незавершенного строительства на Ямале с начала года снизился на 1 млрд рублей

ТАСС, 2 июля. Объем незавершенных объектов строительства с использованием бюджетных средств в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с начала года снизился на 1 млрд рублей. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора ЯНАО, комментируя информацию о выявленных Счетной палатой РФ незавершенных государственных стройках.

Ранее со ссылкой на Счетную палату РФ сообщалось, что, по данным на начало 2019 года, в ведении регионов находится 58 тыс. незаконченных строек общей стоимостью 2,9 трлн рублей. Лидерами по незавершенному строительству стали Московская область (79,73 млрд рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (70,2 млрд рублей).

"Информация в Счетную палату предоставлялась в начале года. На данный момент по многим объектам строительство возобновлено. А общий объем незавершенного строительства за несколько месяцев 2019 года снизился на 1 млрд рублей. Так, например, в 2019 году возобновлено финансирование строительства трех участков дороги Салехард - Надым (с общим объемом незавершенного строительства 12,4 млрд рублей) в рамках программы "Сотрудничество", - сказали в пресс-службе.

Помимо таких крупных объектов, как участки дороги Салехард - Надым, в число объектов незавершенного строительства в округе попали и небольшие проекты - реконструкция очистных сооружений, монтаж сети уличного освещения, расширение тротуаров, добавили в пресс-службе.

"Часто причинами временной приостановки строительства является необходимость скорректировать проектную документацию, спорные вопросы с подрядчиками, изменение нормативной и законодательной базы", - пояснили в ведомстве.