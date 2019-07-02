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Завод в Москве стал лучшим производителем лифтов для многоэтажек на Russian Elevator Week

Кроме того, предприятие заключило более 20 контрактов на сумму свыше 150 млн рублей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Московское предприятие по производству лифтов "Карачаровский механический завод" (КМЗ) победило в номинации "Лучший лифт отечественного производителя для программ капитального ремонта многоквартирных домов" 2019 года. Конкурс состоялся в рамках международной выставки лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week в Москве, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Продукция московского производителя лифтов высоко ценится на отраслевом рынке. И это подтверждают цифры: на выставке КМЗ заключил более 20 контрактов на сумму, превышающую 150 млн рублей. А объемы производства в этой отрасли за 2018 год выросли на 9,6%. Завод отвечает всем современным требованиям: он компактен, экологичен и создает рабочие места для высококвалифицированных профессионалов", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Выставка Russian Elevator Week проходит каждые два года и представляет собой крупнейшее событие лифтовой отрасли в России и Евразийского экономического союза. ПАО "КМЗ" является традиционным участником выставки.

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