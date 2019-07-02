Власти Северной Осетии провели инвентаризацию водоснабжения для подготовки к нацпроекту

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 июля. /ТАСС/. Инвентаризация системы водоснабжения, проведенная в Северной Осетии в рамках подготовки к реализации нацпроекта "Экология", показала, что 14% населения республики, не обеспечено качественной питьевой водой. Об этом журналистам сообщил министр ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев.

"Инвентаризация системы водоснабжения республики прошла в рамках подготовки к реализации регионального проекта "Чистая вода", который входит в нацпроект "Экология". Анализ был проведен во всех муниципальных образованиях и показал, что 14% населения не обеспечены качественной питьевой водой", - сказал министр.

По его словам, в рамках нацпроекта на обеспечение качественной питьевой водой населения республики к 2024 году из федерального бюджета предусмотрены средства в размере 300 млн рублей. Однако, по предварительным оценкам, модернизация всей системы водоснабжения потребует более 10 млрд рублей. Протяженность трубопроводов в Северной Осетии составляет около 4 тыс. км, износ трубопроводов и насосно-силового оборудования в республике составляет порядка 75%.

В настоящее время заканчивается разработка проекта модернизации системы Орджоникидзевского месторождения, замены труб города Дигоры и всего Пригородного района. Также разрабатывается проектно-сметная документация по модернизации систем водоснабжения Алагирского района, полной замене сетей города Алагир. В состав этого проекта войдет замена изношенных труб в селениях Црау, Красный Ход, Ногкау, Рамоново, Нижний и Верхний Бирагзанг. Все работы предполагается провести по нацпроекту за 2-3 года.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).