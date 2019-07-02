Более 350 тыс. человек вышли из теневой занятости на Ставрополье с 2015 года

СТАВРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Меры по легализации трудовых отношений позволили вывести из теневой занятости более 350 тыс. человек с 2015 года в Ставропольском крае. В 2018 году официально получать зарплату стали более 106 тыс. человек, сообщили во вторник в региональном управлении по информационной политике.

"За первые пять месяцев года на Ставрополье легализовали более 36 тыс. трудовых нелегалов. За 2015-2018 годы в крае восстановили трудовые права 352,7 тыс. человек. Из них только на прошлый год пришлось 106,6 тыс., а сумма перечисленных страховых взносов составила более 99 млн рублей", - уточняется в сообщении, распространенном журналистам.

Как пояснили ТАСС в управлении, в 2018 году в регионе был достигнут рекордный показатель - такого объема легализации трудовых отношений в крае еще не достигали. По оценкам властей, на начало 2018 года порядка 500 тыс. жителей Ставрополья могли быть заняты в теневом секторе экономики.

Неформальная занятость в регионе, по данным краевого правительства, наиболее распространена в сферах строительства, торговли, общественного питания, сельского хозяйства, сферы услуг и транспорта. Легализация трудовых отношений позволяет восстанавливать права граждан, снижать нагрузку краевого бюджета за счет страховых взносов по ОМС.

Как сообщалось, в 2017 году официально получать зарплату стали порядка 65 тыс. жителей Ставропольского края. Работу по легализации трудовых отношений в крае развернули в 2015 году.