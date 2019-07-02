Титов считает, что ст. 210 УК РФ не должна применяться ко всем экономическим преступлениям

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов считает, что ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") не должна применяться к бизнесменам, проходящим по уголовным делам об экономических преступлениях.

Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом до 1 августа "подготовить и представить предложения по уточнению норм законодательства, касающихся организованной преступной деятельности, в целях исключения применения этих норм в отношении преступлений в сфере экономической деятельности".

"В отличие от застарелой проблемы непризнания предпринимательского статуса обвиняемых по экономическим статьям (и, соответственно, их предварительном заключении в СИЗО) здесь способ решения трудно сделать нечетким. Есть разные варианты, но принцип у всех предложений один - обвинения по ст. 210 УК должны быть несовместимы с обвинениями по определенному набору статей. Я предлагал следующий набор: ст. 159 - 159.6 и вся глава 22 УК ("Преступления в сфере экономической направленности")" за исключением ст. 186 ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг")", - сказал Титов ТАСС.

Как ранее отмечал сам Путин, применение такой нормы возможно едва ли не к каждой коммерческой компании, где существует совет директоров.