Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику

ТАСС, 2 июля. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги во вторник разнонаправленно. Индекс Мосбиржи увеличился на 0,03% - до 2802,44 пункта, индекс РТС снизился на 0,54%, до 1394,07 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:43 мск увеличился на 0,57%, до 63,32 руб., курс евро вырос на 0,68%, до 71,5 руб. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,68% - до $62,79 за баррель.

"Сегодня индекс Мосбиржи в очередной раз обновил максимумы. Обращает на себя внимание и снижение цены на нефть, которое, с одной стороны, оказывает давление на котировки нефтяных компаний, с другой - ослабляет рубль. Это, в свою очередь, поддерживает котировки металлургов - экспортеров", - говорит ведущий финансовый советник "БКС Премьер" Антон Берлинер.

Завтра выйдут данные по индексу деловой активности в сфере услуг целого ряда стран, а также большое количество статистики по рынку США, особенно важны запасы нефти - увеличение запасов сырья способно дополнительно снизить котировки нефти, добавил Берлинер.

В "БКС Премьер" ожидают индекс Мосбиржи в среду выше 2800 пунктов, курс рубля к доллару - в диапазоне 63,00-63,5. В компании также рекомендуют инвесторам обратить завтра внимание на акции "Аэрофлота" и "Татнефти", так как среда - последний день для попадания в реестр акционеров этих компаний для получения дивидендов.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что техническая картина говорит в пользу возможности продолжения роста индекса Мосбиржи, целью которого может стать отметка 2900 пунктов. При этом, кроме тренда, ближайшими поддержками для рынка выступают отметки 2730 и 2640 пунктов.

На валютной секции, учитывая отсутствие поддержки со стороны налогового периода, долларовые "быки" могут попытаться завтра протестировать отметку в 64 рубля. Важным фактором для российской валюты остается отношение инвесторов к валютам развивающихся рынков, динамика которых может оказать поддержку рублю, добавил Зварич.