Первая солнечная электростанция Ставрополья выйдет на полную мощность в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Выход на проектную мощность в 100 МВт первой солнечной электростанции (СЭС) в Ставропольском крае запланирован на 2020 год, сообщили во вторник в пресс-службе краевого министерства энергетики, промышленности и связи.

"Суммарная мощность СЭС составит 100 МВт. Выход на полную мощность запланирован в 2020 году. После ввода в эксплуатацию всех очередей Старомарьевская солнечная электростанция станет самой крупной СЭС в России", - уточняется в сообщении, распространенном журналистам.

Первая очередь проекта в Грачевском районе введена в эксплуатацию в июне 2019 года. Она рассчитана на мощность 12,5 МВт, площадь участка превышает 69 тыс. кв. м, на нем расположено 43,7 тыс. фотоэлектрических модулей. Общий объем инвестиций в создание первой очереди составляет более 1,5 млрд рублей.

Инициатором строительства солнечной электростанции стала компания "Солар Системс" - дочернее предприятие китайской Amur Sirius Power Equipment Co, созданное для развития в России солнечной энергетики. В ближайшие три года запланировано строительство солнечных парков также в Волгоградской области, Астраханской области, Калмыкии и Башкортостане.