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Лагард временно прекращает исполнять обязанности главы МВФ

Это связано с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка
Кристин Лагард EPA-EFE/ERIK S. LESSER
Описание
Кристин Лагард
© EPA-EFE/ERIK S. LESSER

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Кристин Лагард временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ).

"Для меня честь быть кандидатом на пост главы ЕЦБ. В связи с этим и после консультаций с комитетом по этике Исполнительного совета МВФ я решила временно отказаться от своих обязанностей директора-распорядителя МВФ на период рассмотрения [моей] кандидатуры", - написала Лагард во вторник на своей странице в Twitter.

Саммит ЕС ранее в этот же день выдвинул кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ. Теперь это решение должен утвердить Европарламент. На этом посту она должна сменить 1 ноября текущего года итальянца Марио Драги.
 

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Лагард, Кристин
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