РЭЦ направит властям предложения бизнеса по мерам поддержки экспорта

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) по итогам стратегической сессии направит в правительство предложения бизнеса по мерам поддержки экспорта. Об этом во вторник сообщил ТАСС генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев в ходе прошедшей во вторник сессии с российскими экспортерами по вопросам разработки второго регуляторного пакета мер по поддержке экспорта.

"По результатам сессии мы соберем все предложения, они будут отработаны официальной рабочей группой, которая была создана в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", и представлены в проектный комитет правительства", - заявил он.

По словам Слепнева, предложенная дорожная карта будет рассмотрена правительством для дальнейшей реализации до 1 октября текущего года.

Групповая работа

Итогом сессии стали короткие выводы каждой из групп, которые выдвинули по две основные отраслевые меры, способные существенно стимулировать экспортную деятельность российского бизнеса на конкретном рынке. Так, например, представители легкой промышленности отметили важность сокращения контрафакта, участники рынка фармацевтики назвали одной из наиболее необходимых мер декриминализацию невозврата валютной выручки.

Замминистра финансов Илья Трунин в начале сессии призвал участников реалистично оценивать перспективы принятия тех или иных решений, например, в части либерализации валютного контроля. "Понятно, что все мы хотим полностью отменить валютный контроль, уголовную ответственность. Это основная идея Минфина России, над которой мы активно работаем. Но, к сожалению, очевидно, что в ближайшее время полностью сделать это нам не удастся, - сказал он. - Поэтому стоит поработать над наиболее болезненными элементами существующего режима и сконцентрироваться именно на их реформировании. Это касается не только валютного контроля, но и таможенного и налогового администрирования".

Кроме того, все отрасли проголосовали за три наиболее важные системные меры. Ими стали в порядке убывания важности снижение логистических расходов, масштабирование субсидий, онлайн-оформление разрешительных документов на экспорт, развитие экспортной транспортно-логистической инфраструктуры (пропускная способность, ОРЦ).

Статс-секретарь РЭЦ Максим Чемерисов подчеркнул, что все озвученные на сессии меры и системного, и отраслевого характера будут тщательно обработаны и дайджест по отраслям будет опубликован на сайте РЭЦ. "Тот материал, который мы сегодня собрали, позволяет не просто сформировать второй пакет регуляторных мер, но и осуществить важную реновацию дорожной карты отраслевого регулирования, осуществить донастройку субсидиарных механизмов, при необходимости могут быть уточнены определенные контрольные точки национального проекта", - подытожил он.

Как планируется, принятые правительством предложения бизнеса по поддержке экспорта войдут во второй пакет регуляторных мер.

Первый пакет

Сегодня власти РФ совместно с РЭЦ, входящим в группу ВЭБ.РФ, и бизнес-сообществом подготовили и запускают так называемый первый регуляторный пакет мер, направленный на развитие экспорта.

По словам Слепнева, первый регуляторный пакет был сфокусирован на вопросах, которые стояли для бизнеса наиболее остро. В него вошли, в частности, отмена обязательства по возврату рублевой выручки экспортеров, а также либерализация возраста валютной выручки - в частности, для компаний, попавших под санкции, предлагается увеличить сроки, по которым должен быть обеспечен возврат валютной выручки.

Также для компаний планируется снизить штрафы за несвоевременный возврат выручки с нынешних 100% до 3-5%.

Текущая ситуация

На фоне работы правительства по увеличению доли несырьевого экспорта усилилась работа по снятию финансовых и административных ограничений. Среди основных факторов, сдерживающих экспорт, компании называют слишком жесткую административную политику (в том числе связанную с валютным контролем). С прошлого года РЭЦ и Минфин работают над смягчением валютного контроля для экспортеров. Ряд изменений в этой части уже принят, другие меры прорабатываются.

Сейчас экспортеры обязаны зачислять как рублевую, так и валютную выручку на свои счета в российских банках. За каждый день просрочки компания должна платить штраф, а штраф за невозврат выручки может достигать 75-100% от суммы сделки. Согласно действующему законодательству, нерепатриация выручки в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.