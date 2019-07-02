Ивановская область получит от Нового банка развития более 5 млрд рублей на проекты по ЖКХ

ТАСС, 2 июля. Проект реконструкции системы водоснабжения и канализации города Иваново получит в течение трех лет более 5 млрд рублей. Средства будут выделены Новым банком развития (НБР) в виде грантов и не подлежат возврату, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Ивановской области.

Новый банк развития, созданный странами-членами БРИКС, предоставил Минстрою России $320 млн заемных средств на шесть лет на проект по модернизации водоснабжения пяти городов, расположенных в бассейне реки Волги. Городами-участниками проекта стали населенные пункты, расположенные в непосредственной близости к Волге, в которых проблема водоснабжения и очистки сточных вод близка к критическому уровню, - Волжский (Волгоградская область), Рыбинск (Ярославская область), Иваново (Ивановская область), Дзержинск (Нижегородская область) и Чебоксары (Чувашия).

"На реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения областного центра Новым банком развития выделено более 5 млрд рублей. На эти средства в течение ближайших трех лет модернизируют водопроводную станцию Авдотьино, а также реконструируют основные магистральные канализационные коллекторы. Проекты будут реализованы за счет грантов, это невозвратные средства, а значит, это никак не отразится на тарифе для жителей", - сообщает пресс-служба.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, на Авдотьинском водозаборе будет построен новый блок очистных сооружений, что позволит значительно повысить качество питьевой воды. Под замену также попадет многокилометровый канализационный коллектор от улицы Смирнова до деревни Богданиха, которому уже около 60 лет.