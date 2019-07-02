Сбербанк запустит депозитарную систему учета закладных на блокчейне

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сбербанк в ближайшее время запустит в промышленную эксплуатацию депозитарную систему учета закладных на блокчейне на базе платформы Мастерчейн. Об этом сообщил журналистам директор депозитария Сбербанка Юрий Дубин.

"Сбербанк уже не первый год плодотворно сотрудничает с Центробанком по ряду блокчейн-проектов, в том числе на национальной платформе Мастерчейн. <...> На этой платформе проведены пилотные сделки с электронными ипотечными закладными, в ближайшее время планируется запуск в промышленную эксплуатацию депозитарной системы", - сказал он.

При этом Дубин отметил, что удалось найти решения не только для технологических, но и для правовых вопросов учета ценных бумаг. Более того, по словам директора депозитария банка, это будет одна из первых таких систем в мире, и Сбербанк ожидает "серьезных положительных эффектов для бизнеса от развития этого проекта".

Ранее Ассоциация "Финтех" сообщала, что в июле планируется полномасштабный запуск децентрализованной депозитарной системы (ДДС) учета закладных на Мастерчейне. Пилотные сделки с электронными ипотечными закладными в ДДС прошли в 2018 году. В пилотном проекте участвовали Сбербанк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Абсолют банк, банк "Ак Барс" и ГК "Регион".

Электронная закладная - это файл в формате xml. В нем содержится информация о залогодателе, заемщике и кредитном договоре, сумме кредита и сроке уплаты.

О Мастерчейне

Мастерчейн представляет собой блокчейн-сеть для передачи цифровых ценностей и информации о них между участниками. Данная платформа позволяет оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, а также быстро создавать различные финансовые сервисы, благодаря чему участники финансового рынка смогут предоставлять клиентам принципиально новые услуги и продукты.

Платформа разрабатывалась с 2016 года крупнейшими банками в рамках Ассоциации "Финтех" под эгидой ЦБ РФ. В создании "Мастерчейна", помимо ЦБ, приняли участие крупнейшие финансовые организации, являющиеся членами Ассоциации Финтех - Qiwi, Сбербанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Тинькофф банк и другие.