S&P изменило прогноз по рейтингам банка "Восточный" с "позитивного" на "стабильный"

ТАСС, 2 июля. Международное рейтинговое агентство S&P изменило прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам банка "Восточный" в иностранной и национальной валютах с "позитивного" на "стабильный". Как сообщает агентство, сами рейтинги были подтверждены на уровне "ВВ-".

Ранее во вторник международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный". В том числе был отозван депозитный рейтинг банка, находившийся на уровне Caa1. Отзыв рейтингов агентство объясняет причинами делового характера. Moody's приняло такое решение на фоне спора между основными акционерами "Восточного".

В свою очередь в пресс-службе кредитной организации напомнили, что банк еще в марте отказался от рейтинга Moody"s, "поскольку считает действие рейтингового агентства субъективным и предвзятым и в текущей ситуации не видит перспектив дальнейшего сотрудничества".

Банк "Восточный" - крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Сеть продаж преимущественно располагается на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. По состоянию на 1 июня 2019 года банк занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе РФ.