Первый замглавы МВФ Липтон будет исполнять обязанности директора-распорядителя фонда

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон будет исполнять обязанности директора-распорядителя организации, пока Кристин Лагард временно сложила их с себя. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Исполнительного совета МВФ относительно выдвижения кандидатуры Лагард на должность председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ).

"Мы, члены Исполнительного совета МВФ, приняли к сведению выдвижение кандидатуры директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард на должность председателя ЕЦБ. Мы принимаем решение Лагард временно сложить с себя свои обязанности в МВФ на время рассмотрения кандидатуры. Мы полностью уверены в способности первого заместителя директора-распорядителя Дэвида Липтона исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ", - отмечается в документе.

Саммит ЕС во вторник выдвинул кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ. Теперь это решение должен утвердить Европарламент.

На данном посту Лагард должна сменить 1 ноября текущего года итальянца Марио Драги.