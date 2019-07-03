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"Ъ": РЖД готовы дать скидку на перевозку угля в порты Юга и Северо-Запада России

По данным газеты, возможная скидка может нивелировать введенную экспортную надбавку

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" готовы снизить тарифы на перевозку угля в порты Юга и Северо-Запада России на сумму, нивелирующую экспортную надбавку в 8%. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ".

"Учитывая неблагоприятную ценовую конъюнктуру на западных рынках угля, ОАО "РЖД" прорабатывает вопрос о предоставлении скидки на перевозку угля по недозагруженным направлениям, в частности, в порты Юга и Северо-Запада <…> По правилам "тарифного коридора" [в рамках которого РЖД может менять тариф] уровень снижения тарифа не должен приводить к отрицательному финансовому результату ОАО "РЖД". По предварительным расчетам, возможная скидка может нивелировать введенную с нынешнего года экспортную надбавку на перевозку угля", - сообщается в публикации.

По информации издания, ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев направил вице-премьеру Максиму Акимову письмо, в котором отметил снижение цен на уголь до уровня 2016 года, что, с учетом роста затрат на транспорт и увеличением себестоимости добычи угля, приводит к убыточности поставок по ряду направлений. Цивилев просил предоставить угольщикам скидку на тарифы ОАО "РЖД" в размере 12,8%.

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