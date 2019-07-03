Специалисты КНДР намерены перенять опыт работы энергетиков Владивостокской ТЭЦ-2

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Делегация специалистов из Корейской Народно-Демократической Республики посетила тепловую электростанцию "Владивостокская ТЭЦ-2" (подразделение АО "Дальневосточная генерирующая компания") для изучения ее работы и устройства. Вся собранная информация войдет в отчет для правительства КНДР, сообщила в среду пресс-служба филиала "Приморская генерация" АО "ДГК".

"Энергетическая отрасль - одна из приоритетных для КНДР. В ближайшем будущем в стране планируется возродить газовую энергетику. И опыт соседнего Приморья может быть крайне полезен. Иностранных гостей во время визита интересовали вопросы, связанные с выработкой тепла, мощностью котлов, продолжительностью отопительного сезона и ценой за единицу электроэнергии. По итогам поездки будет подготовлен отчет для правительства КНДР", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что северокорейских специалистов интересовали вопросы модернизации теплоэлектростанции посредством перевода котлов на природный газ. В период с 2010 по 2013 годы на Владивостокской ТЭЦ-2 проводилась модернизация, в результате которой 10 котлов из 14 были переведены на природный газ сахалинского месторождения.

Делегация КНДР побывала на Владивостокской ТЭЦ-2 во время международного семинара по вопросам экономического развития Северо-Восточной Азии, который проводится во Владивостоке. По данным пресс-службы, возглавил делегацию старший эксперт департамента законодательства Президиума Верховного народного собрания КНДР Чон Кён Нам. "Мы получили ответы на свои вопросы и планируем продолжать сотрудничество с Владивостоком. В ближайшем будущем мы хотим еще раз посетить ВТЭЦ-2", - цитирует пресс-служба главу делегации.

"Владивостокская ТЭЦ-2" является самой крупной теплоэлектростанцией на юге Приморского края. Работает с 1970 года и обеспечивает теплом 60% жителей города Владивостока. В КНДР действуют пять крупных теплоэлектростанций.