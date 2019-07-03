"Ведомости": в России может появиться новая аэронавигационная сеть

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ, Минобороны и ФСБ совместно с "Ростелекомом" прорабатывают вопрос модернизации системы аэронавигации в России по концессии. Решить эту задачу предлагается внедрением широкозонных многопозиционных систем наблюдения (МПСН), пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

"[Вице-премьер Максим] Акимов писал [премьер-министру РФ Дмитрию] Медведеву, что в сети МПСН должно быть 6 тыс. 663 станции, их развертывание в 2019-2027 гг. будет стоить свыше 102 млрд рублей, а эксплуатация - 5,5 млрд рублей в год, - пишет издание, ссылаясь на собеседников. - Есть разные варианты, стоимость ее создания и эксплуатации с обслуживанием кредитов доходит до 400 млрд рублей".

Кроме того, на совещаниях в Минтрансе предлагалось оставить 2,4-2,6 тыс. станций, игнорировав надобности малой авиации, что привело бы к снижению стоимости сети МПСН до 50 млрд рублей, добавил один из источников "Ведомостей".

По данным газеты, за новую систему аэронавигации развернулась борьба между концерном "Алмаз-Антей", единственным поставщиком оборудования для госкорпорации по организации воздушного движения, и "Ростелекомом". Вступить в борьбу может и третий участник - "Ростех" в консорциуме с производителем оборудования для МПСН "Азимут".

Представители "Ростелекома", "Алмаз-Антея", Минобороны, ФСБ и Минтранса воздержались от комментариев. В "Ростехе" изданию сказали, что корпорация будет работать в соответствии с решениями государства.

В конце 2018 года, по информации "Ведомостей", гендиректор "Ростелекома" Михаил Осеевский писал главе правительства, что сплошное наблюдение за небом в России отсутствует, оно ведется только вдоль маршрутов авиации и вокруг аэродромов. Это не позволяет в полной мере использовать возможности беспилотников и малой авиации. В письме также говорилось, что еще в 2016 году 75% аэродромных и 60% трассовых радиолокационных комплексов полностью выработали ресурс.