На предприятии - создателе двигателей для ракет "Протон" избрали новый совет директоров

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Акционеры ПАО "Протон-ПМ" (входит в НПО "Энергомаш"), изготовляющего жидкостные двигатели РД-253 для ракет-носителей "Протон-М", на годовом собрании утвердили годовой отчет и годовую бухгалтеркую отчетность за 2018 год, а также избрали новый состав совета директоров, говорится в сообщении компании.

В совет директоров "Протона-ПМ" вошли гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов (назначен председателем совета), замгендиректора - руководитель дирекции программ ракетных двигателей НПО "Энергомаш" Сергей Артюхов, заместитель генерального директора по экономике и финансам НПО "Энергомаш" Иван Краснов, замглавы "Энергомаша" по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам Дмитрий Лядов.

Также в совет вошли заместитель генерального директора - директор по качеству "Энергомаша" Василий Марфин, заместитель генерального директора по организационному развитию НПО "Энергомаш" Ольга Федонюк, исполнительный директор ПАО "Протон-ПМ" Дмитрий Щенятский.

"В связи с отсутствием чистой прибыли акционеры приняли решение ее не распределять. Дивиденды выплачиваться не будут, так же как и компенсации членам совета директоров и ревизионной комиссии", - отмечается в сообщении. Акционеры также решили увеличить в 2020 году уставный капитал ПАО "Протон-ПМ" путем размещения дополнительных акций. Объем допэмиссии будет обусловлен размером бюджетных инвестиций, уточняется в сообщении.

В компании отметили, что в 2018 году было произведено продукции и оказано услуг на сумму 4,711 млрд рублей, 57% продуктового портфеля предприятия занимает ракетно-космическая техника, 24% - продукция в интересах оборонно-промышленного комплекса, 16% - услуги предприятиям пермского моторостроительного комплекса, 3% - прочее.

"Для реализации перспективных проектов разработана стратегия развития, включающая компактизацию производства на загородной площадке в Новых Лядах, сокращение затрат, повышение производительности труда и стабилизацию финансово-экономического состояния предприятия", - говорится в сообщении.