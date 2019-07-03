ЦБ наращивает вложения в китайские юани для диверсификации структуры резервов

ТАСС, 3 июля. Банк России наращивает вложения в китайские юани для диверсификации структуры резервов в качестве защиты от геополитических рисков. Об этом в интервью агентству Reuters сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Безусловно, юань - это диверсификация от рисков, включая и геополитический риск. Мы считаем, что в текущих условиях мы должны иметь более диверсифицированную структуру, именно исходя из этой логики, мы наращивали вложения в юань. Структура наших резервов сейчас более диверсифицирована, чем у других стран, где большое доминирование доллара США", - пояснила она.

Набиуллина добавила, что ЦБ видит перспективы развития юаня как резервной валюты ввиду динамичного развития китайской экономики, рост которой выше по сравнению с развитыми странами. Она также отметила стратегическое партнерство России и КНР как фактор выбора юаня в качестве одной из резервных валют.

В 2018 году Россия продала значительную часть резервов в долларах (около $100 млрд) после новых раундов американских санкций, став глобальным лидером по этому показателю, а также нарастила расчеты в альтернативных валютах, купив почти на $90 млрд евро и юаней.