Сторчак заявил, что уход Лагард из МВФ осложнит переговоры по ресурсному обеспечению фонда

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Уход Кристин Лагард с должности директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) может осложнить переговоры о ресурсном обеспечении фонда после того, как решение о пересмотре квот было отложено. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Это большой сюрприз то, что Европейский союз решил выдвинуть именно Лагард на эту позицию [главы ЕЦБ]. С точки зрения европейских стран - это очень сильный ход. С точки зрения Группы двадцати и Международного валютно-финансового комитета (МВФК) - это печальное событие, потому что от Кристин много зависело в плане достижения договоренностей о ресурсном обеспечении фонда после того, как ничем закончилось решение по 15-му общему пересмотру квотного капитала", - сказал Сторчак.

Он подчеркнул, что Лагард вложила в переговоры по этому вопросу личный авторитет и влияние. "Это влияние должно было "разрулить" ситуацию с увеличением участия США в новых займах (New Arrangements to Borrow, NAB). В состоянии ли ее приемник решить задачи - ответ на этот вопрос мы только со временем узнаем", - сказал замминистра.

Как сообщалось ранее, Лагард временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). На этом посту она должна сменить 1 ноября текущего года итальянца Марио Драги.

Новые кандидаты

Сторчак отметил, что Давид Липтон, который будет временно исполнять обязанности главы МВФ, "сильный макроэкономист и переговорщик", но, тем не менее, он представляет США, и в этом качестве ему будет сложно вести переговоры с вашингтонской администрацией и Конгрессом, а без этого положительно решить вопрос об увеличении участия США в займах не получится.

Замминистра напомнил, что по традиции пост главы фонда занимает европейский представитель. "Сейчас начнется процесс выдвижения кандидатур, будет конкурс на замещение вакантной должности. У европейских кандидатов преимущество в количестве голосов, которыми они обладают, и шансы продвинуть своего кандидата самые лучшие, но я не исключаю, что найдутся серьезные финансисты, которые могут предложить свои кандидатуры как независимые, или заручиться поддержкой своих национальных юрисдикций", - сказал он.

Квоты МВФ

Как ранее сообщал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, в апреле 2019 года в ходе ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка МВФ предложил признать 15-й пересмотр квот не состоявшимся и перейти сразу к 16-му. В рамках обсуждения также прозвучало предложение увеличить заемный капитал для финансирования фонда в два или три раза. По словам первого вице-премьера РФ, директор МВФ госпожа Лагард попросила время до октября 2019 года, чтобы выработать окончательную позицию по этой части и подготовить предложения по работе над новым пересмотром квот.

Силуанов подчеркивал, что страны с развивающимися экономиками очень обеспокоены нулевым результатом обсуждения квот, потому что очевидно, что их участие в фонде недооценено.

Решение о реформе квот и увеличении уставного капитала МВФ было принято еще в 2010 году на саммите Группы двадцати в Сеуле, но вступление новых правил в силу долго откладывалось из-за позиции конгресса США. Только в декабре 2015 года конгресс ратифицировал так называемый 14-й общий пересмотр квот МВФ, предполагающий перераспределение квот в пользу стран с переходной и развивающейся экономикой. По новым правилам, у Китая национальная квота достигла 6,4%, у России и Индии - по 2,7%, у Бразилии - 2,3%, у ЮАР - 0,6%. В сумме получается 14,7% против 11,5% ранее.