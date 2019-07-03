Путин: усилия РФ и Турции в Сирии являются значимым фактором международной стабильности

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал скоординированные усилия Москвы и Анкары по нормализации обстановки в Сирии значимым фактором международной стабильности.

"Значимым фактором международной стабильности являются скоординированные усилия России и Турции по нормализации обстановки и запуску мирного процесса в Сирии", - заявил российский лидер в Кремле на церемонии вручения ему верительных грамот, в которой принял участие и посол Турции Мехмет Самсар.

По словам Путина, партнерство России и Турции вышло на стратегический уровень. "Находимся в постоянном контакте с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, - отметил. он. - Успешно воплощаются в жизнь такие важнейшие и крупные проекты, как строительство атомной станции "Аккую" и газопровод "Турецкий поток".

Выступая в Кремле, глава российского государства отметил важнейшие аспекты сотрудничества со всеми 18 государствами, послы которых принимали участие в церемонии вручения верительных грамот. В частности, он указал на динамично развивающиеся отношения с Южной Кореей. Путин напомнил, что Москва и Сеул реализуют крупные совместные торговые и инвестиционные проекты. В политической сфере стороны взаимодействуют по вопросам нормализации ситуации на Корейском полуострове.

"Выступаем за ее скорейшее урегулирование политико-дипломатическими средствами. Об этом совсем недавно говорили с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на саммите "Большой двадцатки" в Осаке", - добавил российский президент.

Говоря об отношениях России и Киргизии, Путин отметил, что стороны "участвуют в процессах евразийской интеграции, в том числе тесно взаимодействуют в рамках Евразийского экономического союза, занимаются вопросами обеспечения международной и региональной безопасности по линии ОДКБ". Президент добавил, что состоявшийся в марте его государственный визит в Киргизию "придал новый импульс сотрудничеству по торгово-экономическому, военно-техническому, гуманитарному и другим направлениям".