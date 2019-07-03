ЦБ предложит поправки в закон по переходам между НПФ в осеннюю сессию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Банк России планирует в осеннюю сессию начать обсуждать с правительством законопроект по новой схеме переходов между НПФ, при этом он может не понадобиться в случае внедрения новой системы пенсионных накоплений - индивидуального пенсионного капитала. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в кулуарах международной конференции по страхованию.

Во вторник ЦБ сообщил, что планирует предложить изменения в законодательство, которые позволят избежать потери инвестиционного дохода гражданами при досрочном - чаще, чем раз в пять лет, - переводе пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами. ЦБ хочет, чтобы в новый НПФ перечислялись только новые взносы при сохранении ранее сформированных пенсионных накоплений в предыдущем НПФ в течение пяти лет. Подобную конструкцию подразумевает система ИПК, сообщалось ранее.

"Вопрос о внедрении ИПК как целостной системы пока не решен. Одновременно с этим мы видим, что есть несколько очень актуальных вопросов, которые требуют немедленного реагирования. Тема переходов - один из таких вопросов. Я думаю, что в осеннюю сессию мы будем готовы к обсуждению с правительством проекта закона", - сказал он.

"Я не знаю, как и когда будет решен вопрос с индивидуальным пенсионным капиталом. [Если он будет решен в ближайшее время], возможно, наш законопроект тогда не понадобится. А может, и понадобится", - добавил Чистюхин.

ЦБ обеспокоен агрессивными методами привлечения клиентов агентами НПФ, сообщил ранее регулятор. Как отмечалось ранее, в переходные кампании 2017-2018 гг. ЦБ фиксировал большое число жалоб клиентов на переводы накоплений без их согласия, в случае досрочного перевода это приводило к потере инвестдохода. Часто это происходило в результате недобросовестных действий агентов НПФ (конкуренция НПФ за клиента обостряется в условиях заморозки пенсионных накоплений - прим. ТАСС).

Защита старых накоплений

Главная цель предложений ЦБ - защитить от потери инвестдохода уже накопленные средства, сказал Чистюхин, так как новых поступлений в систему практически нет из-за заморозки.

"Вопрос не в новых поступлениях, вопрос в старых средствах. В наших предложениях - и то же самое содержится в ИПК - все старые накопления останутся у фонда в течение пяти лет. Ну и дальше вторая часть - будут передаваться новые накопления, это предлагалось в системе ИПК. Если ее трансформировать на текущую модель, то как таковых новых поступлений практически нет. Главная тема - защитить текущие накопленные активы", - сказал он.

По данным ПФР, в 2018 году граждане, досрочно сменившие ПФР на НПФ, потеряли 11,4 млрд рублей инвестдохода (не учитываются переходы между НПФ). По данным Счетной палаты, в целом по итогам переходных кампаний 2015-2017 годов при досрочном переходе граждане потеряли более 82 млрд рублей инвестдохода.