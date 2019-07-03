Путин подписал законы о ратификации договоров сотрудничества РФ с Белизом и Доминикой

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров об основах отношений Российской Федерации с Белизом и Содружеством Доминики. Соответствующие документы, принятые Госдумой 19 июня и одобренные Советом Федерации 26 июня, опубликованы в среду на официальном портале правовой информации.

В обоих случаях договорами установлено, что стороны обязуются развивать свои отношения на основе строгого соблюдения положений Устава ООН, в том числе принципов суверенного равенства государств, самоопределения народов. Страны подтверждают готовность разрешать споры мирными средствами, соблюдать принципы невмешательства во внутренние дела государств, а также другие общепризнанные принципы и нормы международного права.

Отдельно предусмотрено сотрудничество на взаимовыгодной основе в торгово-экономической, научно-технической, экологической сферах, а также в области культуры и искусства, образования, здравоохранения, средств массовой информации.

Стороны также будут взаимодействовать в борьбе с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Договоры об основах отношений между Россией и Белизом, а также между Россией и Содружеством Доминики были подписаны в Нью-Йорке 25 и 28 сентября 2018 года соответственно.