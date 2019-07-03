Перевозки пассажиров поездами "Сапсан" выросли в I полугодии на 7,4%

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Высокоскоростные поезда "Сапсан" в первом полугодии 2019 года перевезли 2,75 млн пассажиров, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении "Российских железных дорог".

"В том числе перевозки пассажиров поездами "Сапсан" на направлении Москва - Санкт-Петербург за данный период составили 2,48 млн человек", - отмечается в сообщении.

В июне 2019 года высокоскоростными поездами "Сапсан" перевезено 537 тыс. пассажиров, что на 2,3% больше, чем в июне прошлого года.

Всего с начала эксплуатации "Сапсанов" ими воспользовались 36,2 млн пассажиров, из них в 2018 году - 5,5 млн человек (+7% к уровню 2017 года).

В настоящее время "Сапсаны" курсируют в направлениях Москва - Санкт-Петербург и Москва - Нижний Новгород.

