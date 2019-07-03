Xiaomi представила серию новых смартфонов для молодежи

ПЕКИН, 3 июля. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Компания Xiaomi представила в Пекине новую серию смартфонов, рассчитанных прежде всего на молодежь.

Смартфоны серии Mi CC, отмечалось на презентации, выпускаются в модной цветовой гамме, а фронтальная и тыловая камеры высокого разрешения в сочетании с технологиями искусственного интеллекта создают расширенные возможности для снимков.

Серия включает три модели - Mi CC9, Mi CC9e и Mi CC9 Meitu Edition. Дисплеи девайсов оснащены функцией сенсорного распознания отпечатка пальца с повышенной скоростью разблокирования устройств. Любителей селфи должна привлечь совместная разработка Xiaomi и компании Meitu - Mi CC9 Meitu Edition, позволяющая вести высококачественную портретную съемку в условиях низкой освещенности.