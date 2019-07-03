Путин призвал кабмин ускорить решение вопросов цен на авиационный керосин и на битум

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал правительство ускорить решение вопросов с ценами на авиационный керосин и битум.

"Антон Германович, по поводу изменений, связанных со стоимостью авиационного керосина, по битуму, побыстрее только", - сказал он в ходе совещания с членами правительства, обращаясь к первому вице-премьеру - министру финансов Антону Силуанову. "Сезон закончится туристический, а мы все будем рассматривать вопросы, связанные с этими тарифами и ценами", - добавил глава государства.

Также Путин поручил разобраться с проблемой покупки битума во внесезонное время по более низким ценам.

Как ранее сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, правительство РФ будет готовить предложение по увеличению объемов дорожных фондов, если цены на нефть на мировых рынках будут превышать $70 за баррель. Он также подчеркнул, что дорожникам необходимо проводить закупки битума в те периоды, когда цены на этот товар находятся на минимальном значении - в конце осени, зимой и в начале весны.

Кроме того, Силуанов заявил о том, что правительство предлагает компенсировать рост стоимости авиабилетов из нефтегазовых доходов в случае, если стоимость авиакеросина поднимается до уровня выше, чем 48,3 тыс. рублей за тонну керосина.