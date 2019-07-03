Силуанов: средства на повышение зарплат пожарным заложены в бюджет на 2019 год

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Ресурсы на повышение зарплат работающих на пожарах сотрудников МЧС заложены в федеральный бюджет на 2019 год. Об этом сообщил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на совещании президента РФ с членами правительства.

"Увеличение заработных плат работникам МЧС, которые задействованы на тушении пожаров. Зарплата работников, которая была озвучена, составляла бы 16 тыс. рублей, ваше поручение увеличить ее до 24 тыс. рублей в текущем году. Необходимые ресурсы заложены в поправках к закону о бюджете [на 2019 год], мы эти поправки с Госдумой уже приняли, закон уже находится в Совете Федерации", - сказал Силуанов, отметив, что на следующий год такие ассигнования также предусмотрены.

В ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" 20 июня пожарный из Калининграда пожаловался президенту, что зарплата начальника пожарной части составляет 16 тыс. рублей, а зарплата его коллег - 12-13 тыс.. Путин при этом сообщил, что МЧС для повышения зарплат сотрудникам в этом и следующем году будет выделено в общей сложности более 12 млрд рублей.

По итогам прямой линии Путин поручил правительственными министрам до 1 августа текущего года решить вопрос с увеличением зарплат пожарным.