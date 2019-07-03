{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Силуанов: средства на повышение зарплат пожарным заложены в бюджет на 2019 год

Глава Минфина добавил, что такие ассигнования предусмотрены и на 2020 год

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Ресурсы на повышение зарплат работающих на пожарах сотрудников МЧС заложены в федеральный бюджет на 2019 год. Об этом сообщил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на совещании президента РФ с членами правительства.

"Увеличение заработных плат работникам МЧС, которые задействованы на тушении пожаров. Зарплата работников, которая была озвучена, составляла бы 16 тыс. рублей, ваше поручение увеличить ее до 24 тыс. рублей в текущем году. Необходимые ресурсы заложены в поправках к закону о бюджете [на 2019 год], мы эти поправки с Госдумой уже приняли, закон уже находится в Совете Федерации", - сказал Силуанов, отметив, что на следующий год такие ассигнования также предусмотрены.

В ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" 20 июня пожарный из Калининграда пожаловался президенту, что зарплата начальника пожарной части составляет 16 тыс. рублей, а зарплата его коллег - 12-13 тыс.. Путин при этом сообщил, что МЧС для повышения зарплат сотрудникам в этом и следующем году будет выделено в общей сложности более 12 млрд рублей.

По итогам прямой линии Путин поручил правительственными министрам до 1 августа текущего года решить вопрос с увеличением зарплат пожарным.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
"Россети" оценили затраты на модернизацию энергосетей в СКФО более чем в 100 млрд рублей
В компании отметили, что без федеральной поддержки справиться с решением этой задачи не удастся
Читать полностью