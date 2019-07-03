Кабмин освободит трейдеров от уплаты экспортных пошлин на нефть с месторождений с НДД

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект по вопросам уплаты вывозной таможенной пошлины на нефть, говорится на сайте правительства РФ.

Согласно законопроекту, предлагается распространить льготы по уплате вывозной таможенной пошлины на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки, не только на компанию-недропользователя, но также и на другие организации, которые экспортируют такую нефть.

С 2019 года в нефтяной отрасли действует новый фискальный режим - налог на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, которым в том числе предусматривается освобождение от экспортных пошлин на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки.

"Одним из условий освобождения от уплаты экспортных пошлин является принадлежность экспортируемой нефти только недропользователю. В связи с этим право на освобождение от экспортных пошлин на нефть не применяется в отношении проектов, нефть по которым добывают компании-недропользователи, а экспортируют - компании, приобретающие у них нефть и реализующие её конечным иностранным покупателям. Законопроектом предлагается распространить льготы по уплате вывозной таможенной пошлины не только на организацию - пользователя недр, но также и на других лиц, осуществляющих вывоз сырой нефти", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Что такое НДД

НДД заменяет собой экспортную пошлину и НДПИ (частично), он взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку. Пока НДД действует только для пилотных проектов.

Ставка НДД - 50%. Налог распространяется на 4 группы месторождений: новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн тонн); новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год.