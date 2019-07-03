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Путин поручил усовершенствовать привлечение инвестиций в водоснабжение

Доклад на эту тему должен быть сделан до 1 августа 2019 года

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать привлечение иностранных инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения. Как сообщает сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам Петербургского международного экономического форума.

"Минэкономразвития России совместно с Минстроем России при участии органов государственной власти заинтересованных субъектов Российской Федерации обеспечить принятие мер по совершенствованию механизма привлечения иностранных инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения", - указал президент.

Доклад на эту тему должен быть сделан до 1 августа 2019 года.

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