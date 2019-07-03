Эксперты назвали "Мегафон" оператором с самой высокой скоростью мобильного интернета в РФ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Международное исследовательское агентство Ookla назвало "Мегафон" компанией, обеспечивающей самую высокую скорость мобильного интернета в России. Об этом в среду сообщили в пресс-службе оператора.

"Объявлены результаты независимого глобального исследования международной компании Ookla (собирает статистику, анализируя миллионы тестов скорости, проводимых через ее портал пользователями по всему миру), согласно которым самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам "Мегафон". Средняя скорость передачи данных в сети в полтора раза выше аналогичных показателей ближайшего конкурента", - говорится в сообщении оператора.

Согласно исследованию, "Мегафон" предоставляет мобильный интернет в России со средней скоростью скачивания в 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных - 11,88 Мбит/с. Средняя скорость скачивания у МТС составляет 16,97 Мбит/с, а загружать данные пользователи могут со скоростью 7,93 Мбит/с. Tele2 и "Билайн" замыкают рейтинг с практически одинаковыми показателями - почти 15 Мбит/с при скачивании и чуть более 8 Мбит/с при загрузке данных.

Отмечается, что независимое исследование проводится ежегодно по всему миру: в России результаты основаны на более чем 8,438 млн замеров скорости, проведенных в первом полугодии 2019 года на 1,64 млн уникальных мобильных устройств россиян с использованием приложения Speedtest.

По данным Роскомнадзора, по результатам 5 месяцев 2019 года компания "Мегафон" лидирует по числу базовых станций в России - их у оператора более 238,52 тыс. При этом общее число базовых станций стандарта LTE (4G) составляет 98,1 тыс., что значительно превышает аналогичные показатели конкурентов.

"Данные Роскомнадзора на протяжении 5 месяцев подтверждает наше лидерство по числу [...] базовых станций стандарта LTE, а также общему числу обслуживающих клиентов компании базовых станций", - цитирует пресс-служба оператора слова директора по техническим инновациям и инфраструктуре "Мегафона" Фредерика Ваносчуйзе.