Минпромторг предложил ввести нулевой НДС на ремонт судов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минпромторг разработал законопроект, которым предлагается ввести нулевой НДС для судоремонтных предприятий, предоставляющих услуги по обслуживанию судов в период стоянки в портах. Об этом говорится в тексте уведомления, опубликованном в среду на портале нормативных правовых актов.

Согласно пояснению к документу, российские судоремонтные и судостроительные верфи потеряли конкурентоспособность в области коммерческого судоремонта. "Кризисное состояние судоремонтных заводов сложилось в результате неоднозначной трактовки и правоприменения положений нормы в отношении освобождения от НДС работ по ремонту, модернизации, реконструкции, техническому обслуживанию судов и последующих санкций налоговых органов", - отмечают авторы законопроекта.

"Особенно пострадали судоремонтные предприятия, находящиеся в морских портах и устьевых морских и речных портах, так как российский флот, задействованный в международном судоходстве, в значительной мере предпочел зарубежные верфи", - указано в тексте документа. В данной ситуации, по мнению разработчиков законопроекта, требуется возвращение к редакции статьи 149 Налогового кодекса РФ об "Операциях, не подлежащих налогообложению", действовавшей до 2002 года.

В Минпромторге указали, что нулевая ставка НДС позволит предприятиям судоремонтной отрасли, в том числе военно-промышленного комплекса, применять налоговые вычеты, что положительно скажется на их экономическом положении и конкурентоспособности, в том числе в условиях кризиса подотрасли.

Планируемый срок вступления в силу законопроекта о нулевом НДС на ремонт судов - декабрь 2019 года. Соисполнителями проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 149, 164 и 165 части второй Налогового кодекса РФ" указаны Минсельхоз, Минфин и Минтранс.