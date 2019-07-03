НПЗ "Роснефти" в Шведте работает на максимальной мощности для обеспечения немецкого рынка

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" "PCK" в немецком городе Шведт работает на максимально возможной мощности для обеспечения нефтепродуктами потребителей Германии, говорится в сообщении компании.

"Сегодня завод "РСК" работает на максимально возможной мощности, что позволяет полностью удовлетворять потребности немецкого рынка. С учетом ограничений по поставкам нефти по системе "Дружба" недостающие объемы нефти завод получает через порт Росток. Несмотря на сложную логистику, эти поставки гарантируют загрузку НПЗ", - сообщается в пресс-релизе.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин провел в ходе рабочей поездки на завод совещание, где поблагодарил руководство и персонал завода PCK, а также сотрудников Rosneft Deutschland за своевременно принятые меры, которые позволили избежать повреждения оборудования и остановки предприятия, исключить возможность нанесения ущерба окружающей среде вследствие поставок "суррогатной" нефти по трубопроводу "Дружба", а также в полном объеме обеспечить потребителей Германии продукцией надлежащего качества.

Сообщается также, что завод "РСК" и немецкий оператор трубопровода "Дружба" Minerallverbundleitung GmbH (MVL) приняли на себя часть загрязненной хлорорганическими соединениями нефти, чтобы освободить трубопроводную систему и обеспечить возможность прокачки качественного сырья.

В сообщении "Роснефти" также поясняется, что четыре из шести НПЗ, на которые поступила некачественная нефть, загрязненная хлорорганическими соединениями, понесли существенные убытки и вынуждены были приостановить свою работу для ремонта оборудования. "Только Куйбышевский НПЗ и "РСК Шведт" благодаря грамотным и своевременным действиям по антикоррозионной защите оборудования продолжили свою работу, обеспечивая рынок качественным топливом", - сообщается в пресс-релизе.

"Роснефть" является акционером трех НПЗ на территории Германии (НПЗ PCK - 54,17%; НПЗ MiRO - 24%; НПЗ Bayernoil - 25%) с общим объемом мощностей в долях владения 12,5 млн т в год, что составляет более чем 12% всех мощностей нефтепереработки Германии. Средняя глубина переработки - 93%, средний индекс сложности Нельсона - 9,1. Операционная деятельность осуществляется дочерним обществом Rosneft Deutschland GmbH, зарегистрированным на территории Германии с 2017 года.