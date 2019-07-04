Эксперты: Ford найдет покупателей на свои мощности в России, но цена не будет высокой

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Наталия Мирошниченко/. Компания Ford продолжает поиск покупателей на свои российские активы, претендентами могут стать германские, южнокорейские и китайские компании, но цена продажи вряд ли окажется высокой. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные ТАСС.

Компания Ford ведет коммерческие переговоры по продаже своих российских активов и в настоящее время продолжает рассматривать предложения о приобретении заводов от заинтересованных компаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Ford Sollers.

Сейчас автомобильные заводы Ford в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод по производству двигателей в Елабуге находятся в процессе закрытия. Производство на них завершилось в конце июня. "Закрытие завода - комплексный и требующий времени процесс, который включает консервацию здания и оборудования, архивирование данных и другие необходимые действия", - пояснили в Ford Sollers.

Как ранее сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, Ford выставит закрывающиеся заводы на торги. Эксперты считают, что, учитывая сложную ситуацию на авторынке, "очередь из претендентов на покупку заводов не выстроится", а среди участников, вероятно, будут китайские компании.

Возможные претенденты

Среди основных претендентов на покупку заводов Ford неоднократно назывались Hyundai и Volkswagen. По мнению экспертов, именно эти компании наиболее заинтересованы в расширении своих мощностей на российском рынке. "Заводы Ford могут быть интересны компаниям Hyundai и Volkswagen в силу хорошей логистики, наличия компонентной базы и квалифицированной рабочей силы у заводов Ford", - считает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Впрочем, Hyundai не единственная южнокорейская компания, которая может принять участие в торгах. По мнению аналитика "ВТБ капитала" Владимира Беспалова, среди претендентов может также оказаться компания Kia. "С моей точки зрения, скорее всего, это будут либо корейцы - те же Hyundai и Kia, которые могут рассматривать возможность расширения собственных мощностей в России. Второй вариант - это компания Volkswagen, у которой сейчас есть контрактная сборка на мощностях "Группы ГАЗ". Я не исключаю того, что они тоже рассматривают возможность расширения собственных мощностей за счет приобретения заводов Ford", - сказал он.

При этом эксперты единодушно считают, что участие в торгах германской компании BMW, которая ранее не исключала строительства собственного завода в технопарке Храброво, маловероятно. "Насколько я понимаю, BMW вообще заморозило переговоры собственного завода и сейчас занимается инвестконтрактом с "Автотором", - отметил партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто. "Пока они больше рассматривали Калининград и автомобильный кластер, который там существует", - пояснил Беспалов.

Интерес китайских компаний

Многие эксперты подмечают заинтересованность в российском рынке китайских автопроизводителей, поэтому, возможно, среди участников торгов появятся компании Haval и GAC. "Китайские компании, безусловно, будут, потому что на нашем рынке сейчас работает десятка полтора китайских компаний. Продажи у всех невелики, но вот первый шаг сделала компания Haval, которая открыла завод в Тульской области, большой завод, и тут целый ряд компаний подтянулись. Насколько я знаю, у Chery проект есть очень большой в Калининграде. Другие компании тоже на наш рынок смотрят как на самый перспективный, поэтому кто-то еще из китайцев, наверное, будет", - считает Моржаретто.

При этом старший аналитик "Атон" Михаил Ганелин отметил, что "GAC высказывал интерес к активам Ford". Заинтересованность китайских компаний также подмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. "Мы полагаем, что китайским машиностроителям мощности в Елабуге будут интересны, особенно площадка для производства двигателей", - сказал он.

Цена активов

На российском авторынке складывается тревожная ситуация, отмечают автопроизводители. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в мае упали на 7% по сравнению с маем 2018 года. В АЕБ отмечали, что это максимальное снижение рынка за последние два года. Эксперты считают, что это может повлиять на цену продажи закрывающихся заводов. "Уход Ford из России демонстрирует, насколько тяжелая ситуация в автопроме и, конечно, стоимость заводов будет низкой. Изначально Ford вообще не был уверен, что найдет покупателей на свои активы. Но все-таки, да, интересанты, похоже, есть, но вряд ли их будет слишком много", - считает Ганелин.

По прогнозу Худалова, "стоимость заводов не превысит 3-4 млрд рублей".

Беспалов также подтверждает, что претендентов на покупку заводов Ford вряд ли будет много. "На самом деле, мощности в России и так избыточные. Поэтому, в принципе, говорить, что выстроится очередь претендентов на то, чтобы приобрести эти заводы я, наверное, не стал бы, - сказал он. - Здесь, прежде всего, вопрос цены - за какую цену Ford будет готов продавать заводы, насколько она устроит потенциального покупателя и насколько потенциальный покупатель будет видеть возможность получения прибыли от использования этих мощностей с учетом той цены, которую он заплатит".