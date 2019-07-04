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Следующий Российский инвестиционный форум пройдет 12-14 февраля 2020 года

Мероприятие состоится в главном медиацентре Олимпийского парка Сочи

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский инвестиционный форум - 2020 пройдет 12-14 февраля в Олимпийском парке города Сочи, говорится в сообщении фонда "Росконгресс", который выступает организатором мероприятия.

"Оргкомитет Российского инвестиционного форума утвердил датами проведения мероприятия 12-14 февраля 2020 года. Форум состоится в главном медиацентре Олимпийского парка города Сочи", - отмечается в релизе.

В этом году Российский инвестиционный форум проходил в Сочи 14-15 февраля. Его главной темой стала реализация национальных проектов. Форум посетили более 8 тыс. делегатов, включая представителей 65 иностранных государств.

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