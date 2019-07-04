ЦБ предлагает ввести саморегулирование на банковском рынке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Банк России считает необходимым ввести институт саморегулирования на банковском рынке, в том числе для контроля продаж финансовых продуктов. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Она напомнила, что у некредитных финансовых организаций есть стандарты продаж и саморегулируемые организации, следящие за их исполнением, а в банковском секторе СРО нет - существуют только банковские ассоциации.

"Замкнуть контур регулирования возможно только в том случае если все агенты, продающие продукты будут придерживаться стандартов. То есть, встает вопрос о СРО в банковском секторе. Здесь есть развилка, которую мы также хотим обсудить с рынком, которую мы должны пройти на наш взгляд. Мы можем подумать о том, чтобы ассоциации начали частично выполнять функцию СРО: вырабатывать стандарты, но контролировать которых будет надзор Центрального банка. Или же мы должны создать полноценный институт саморегулирования в банковском секторе, когда за СРО будут и функции выработки стандартов и функции контроля за их исполнением", - сказала Набиуллина.

"В любом случае, мы подходим к необходимости изменения законодательства, который позволит через механизм саморегулирования контролировать добросовестность продаж банками и банковских, и небанковских продуктов", - заключила глава ЦБ.