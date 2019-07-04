В "Нафтогазе" заявили, что сокращение добычи осложняет подготовку к прекращению транзита

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Значительное сокращение добычи природного газа на Украине, которое уже превысило 9,2%, осложняет подготовку к возможному полному прекращению транзита российского природного газа, начиная с 1 января 2020 года. Об этом заявил исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Эта подготовка в настоящее время оказалась под угрозой, в частности, из-за ошеломляющего падения собственной добычи газа", - написал он в Facebook. В июне 2019 года добыча газа на Украине сократилась на 9,2% по сравнению с декабрем прошлого года, а первые дни июля показывают "еще более угрожающие тенденции", подчеркнул он.

Витренко заявил, что прекращение транзита вероятно не только в первом квартале 2020 года, как заявлялось представителями "Нафтогаза" ранее, но и в дальнейшем. "Нам нужно готовиться к полному прекращению транзита", - заявил представитель компании. Витренко добавил, что "Нафтогазу" необходимо сохранить возможность "получить справедливую компенсацию за потерю транзита через Стокгольмский арбитраж", над чем в настоящее время работает компания.

"Поэтому нам и нужна помощь наших международных партнеров, в частности привлечение Европейской комиссии к переговорам по транзиту", - продолжил он. Витренко считает, что проблема дальнейшего транзита газа не может быть решена на двустороннем уровне между "Нафтогазом" и "Газпромом", поэтому необходимо обязательное участие Еврокомиссии в переговорах.

Текущий транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" истекает 1 января 2020 года. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Украина не сможет подписать новый контракт на транзит газа по законодательству ЕС до конца года. Между тем, Миллер заявил о готовности продлить действующий контракт по транзиту, однако он должен быть "экономически целесообразным для российской стороны".