Власти Ставрополья направят 200 млн рублей на благоустройство Кавминвод

ПЯТИГОРСК, 4 июля. /ТАСС/. Правительство Ставропольского края выделит в 2019 году 200 млн рублей городам Кавказских Минеральных Вод. Средства будут направлены на озеленение и благоустройство курортов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"200 млн рублей из краевой казны получат в этом году Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск на реализацию проектов по благоустройству. Выделенные средства местные власти направят на озеленение курортных зон, обустройство пешеходных дорожек, клумб, цветников, газонов. В городах-курортах установят скамейки, урны, фонари, обустроят фонтаны ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства ТАСС сообщили, что Ессентукам выделят 55,9 млн рублей, Кисловодску - 75,2 млн рублей, Железноводску - 33,1 млн рублей, Пятигорску - 35,8 млн рублей.

В Железноводске на данные средства отремонтируют светомузыкальный фонтан перед Смирновским источником. "К работам планируют приступить в июле, а закончить в октябре. Будет произведен ремонт самой фонтанной чаши и форсунок, а сам фонтан украсят три огромные курортные кружки "бюветницы", которые стали логотипом и символом Железноводска. На ремонт фонтана из краевого бюджета по решению губернатора выделено более 25 млн рублей", - сказали ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Субсидия предоставляется городам-курортам по линии краевой государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций". Главное условие субсидирования - софинансирование из местного бюджета не менее 5%.