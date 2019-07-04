Власти Подмосковья предоставят льготы по налогу на прибыль транспортному бизнесу

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Компании, производящие автомобили, занимающиеся авто- или железнодорожными перевозками, смогут воспользоваться инвестиционным вычетом по налогу на прибыль в Московской области, им нужно будет заплатить в бюджет только 10% от действующей ставки. Соответствующий закон принят в четверг в трех чтениях Московской областной думой.

"Законопроект предлагает на территории Подмосковья предоставить организациям для отдельных видов экономической деятельности право применять инвестиционный налоговый вычет в размере 90%. Ставка налога на прибыль устанавливается в размере 10%", - сказала на заседании министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Из приложения к документу следует, что воспользоваться льготой смогут производители лекарств и материалов для медицины, производители автомобилей, прицепов и других транспортных средств, организации, ремонтирующие железнодорожный транспорт, а также автомобильные и железнодорожные перевозчики. Также в этот список попали гостиницы, хостелы, хранилища данных и разработчики программного обеспечения.

Разработчики законопроекта отметили, что принятие этих льгот может повлечь недополучение доходов в бюджет Подмосковья в размере около 2,9 млрд рублей в 2020 году. Однако за счет положительного эффекта новых инвестиций на фоне этих мер в казну могут поступить порядка 5 млрд рублей.