Рабочую группу по развитию экспорта создадут на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 4 июля. /ТАСС/. Рабочую группу по развитию экспорта необходимо создать на Ставрополье, сообщил в четверг ТАСС министр экономического развития края Сергей Крынин.

"Мы считаем, что для конструктивного диалога нужно создать рабочую группу по развитию экспорта. Мы будем включать в эту группу те территории, которые имеют большие успехи, и те, у которых есть какие-то проблемы с экспортерами, для того, чтобы совместно проговорить проблемы в более узком кругу и действительно найти для них решение", - сказал министр.

Он уточнил, что в рабочую группу войдут представители министерства экономического развития края, муниципальных образований, краевых фондов поддержки бизнеса, Российского экспортного центра и деловых кругов края.

"Задача этой группы - выполнение указов президента, наращивание экспорта. Потому что мы сегодня, общаясь с бизнесом, видим проблемы. Мы хотим их больше слышать от бизнеса, от муниципальных образований, где-то указывать им путь работы. Работать именно с предприятиями на их экспортоориентированность", - добавил министр.

По его словам, в настоящее время основная доля экспорта, которая имеется в крае, приходится на сельское хозяйство, химическая промышленность. "Мы планируем развивать туристическую отрасль и текстильную промышленность, которая очень сильно развивается и будет приносить большой вклад в развитие экономики всего региона", - отметил Крынин.