Перевозки пассажиров двухэтажными поездами выросли на 25,7% в I полугодии 2019 года

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Число перевезенных пассажиров двухэтажными поездами АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") в первом полугодии 2019 года увеличилось на 25,7% относительно аналогичного периода прошлого года, до 2,8 млн человек, следует из сообщения РЖД.

В июне 2019 года двухэтажными поездами путешествовали 615 тыс. человек, что в 1,8 раза выше показателей июня прошлого года.

Наиболее популярными направлениями в январе-июне стали Москва - Воронеж (25,7% от общего объема перевозок поездами АО "ФПК"), Москва - Санкт-Петербург (24,5%), Москва - Адлер (9%), Москва - Ижевск (8,8%).

"Доля перевозок пассажиров двухэтажными поездами от общего объема перевозок АО "ФПК" в дальнем следовании составила 6,2%", - говорится в сообщении.

В 2018 году двухэтажными поездами АО "ФПК" воспользовались более 4,5 млн пассажиров (+36,7% к 2017 году).

В настоящее время курсирует 12 пар двухэтажных поездов по девяти маршрутам: из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Казань, Воронеж, Самару, Кисловодск и Ижевск, а также из Санкт-Петербурга в Адлер и из Ростова-на-Дону в Адлер.