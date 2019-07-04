Центры цифрового и гуманитарного профилей появятся в 17 школах Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июля. /ТАСС/. Центры цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста" появятся в 17 сельских школах Северной Осетии до конца года по нацпроекту "Образование". Об этом сообщается на сайте министерства образования республики по итогам совещании по реализации национального проекта.

"На реализацию проекта республика получит 26 млн рублей из федерального бюджета. На эти средства будет приобретено современное оборудование. Благодаря этому проекту в образовательный процесс 17 сельских школ будут внедрены современные технологии", - говорится в сообщении.

На выделенные средства будут приобретены 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-тренажеры. До 1 сентября все 17 школ будут оснащены необходимым оборудованием.

Центры цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста" появятся в восьми районах республики: Ардонском, Дигорском, Алагирском, Ирафском, Кировском, Правобережном, Моздокском и Пригородном районе.

Министр образования республики Людмила Башарина сообщила на совещании, что для части школ республики к 2020 году также планируется приобрести подобное оборудование.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.