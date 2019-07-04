"Автодор" сформировал основной пул инвесторов для ЦКАД-4

СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" сформировала основной пул инвесторов для строительства четвертого участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), в числе которых ВЭБ.РФ. Об этом ТАСС сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко в кулуарах форума "Инновации в дорожном сторительстве".

"Основные инвесторы существуют. В понедельник [8 июля] мы еще проведем дополнительное совещание, в ближайшее время все вопросы завершим. Основной пул инвесторов сформирован", - сказал он.

Петушенко также отметил, что в числе инвесторов присутствует ВЭБ.РФ.

Как ранее сообщал министр транспорта Евгений Дитрих, строительство ЦКАД-4 потребует дополнительных 2,6 млрд рублей частных инвестиций. По его словам, это связано с необходимостью выполнения работ по переносу сетей и изъятию дополнительных земельных участков. Вице-премьер Максим Акимов также отмечал, что инвестором строительства ЦКАД-4 может выступить ВЭБ.РФ.

Четвертый участок ЦКАД пройдет по юго-востоку Московской области, от пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" до пересечения с автомагистралью М-4 "Дон". Этот отрезок будет проходить через Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, городские округа Электросталь и Домодедово. Ранее стоимость строительства четвертого участка оценивалась в 85,4 млрд рублей, из которых 49,7 млрд рублей вносит государство, 35,7 млрд рублей - инвесторы. Достроить четвертый участок ЦКАД должны были к концу 2018 года, потом срок сдвинулся на декабрь 2019 года, а позднее - на октябрь 2021 года.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 530 км пройдет по территории Новой Москвы и Подмосковья приблизительно в 50 км от МКАД, параллельно Малому (А107) и Большому (А108) кольцам. Проект разделен на пять участков.