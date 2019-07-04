Справороссы предложили привязать зарплату руководителей госкомпаний к зарплате президента

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Предельный уровень среднемесячной зарплаты глав госкомпаний и госкорпораций не должен превышать размер зарплаты главы государства, следует из законопроекта, который внесли в четверг в Госдуму лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и его коллега по фракции Олег Нилов.

Положения законопроекта распространяются на руководителей и их заместителей, а также главных бухгалтеров госкорпораций, госкомпаний и компаний с долей госучастия более 50%, внебюджетных фондов, государственных и муниципальных учреждений. "Ежемесячный должностной оклад, выплаты стимулирующего характера и иные выплаты (за исключением выходных пособий, компенсаций и иных выплат в связи с прекращением трудовых договоров) указанных лиц не могут превышать среднемесячное денежное вознаграждение президента Российской Федерации по показателям предыдущего календарного года", - говорится в тексте документа.

Другая предлагаемая новелла устанавливает, что разница в зарплатах руководителей и сотрудников таких организаций не должна превышать восьмикратный размер. Миронов напомнил, что соответствующее предельное соотношение уже предусмотрено действующим законодательством, но "сейчас это правило со множеством исключений и оговорок". Так, указал политик, кабмин и другие органы исполнительной власти вправе вводить исключения для отдельных списков организаций. "Нашей инициативой мы закрепляем в Трудовом кодексе четкую норму, обязательную для всех государственных организаций и направленную на сокращение существующего расслоения по доходам", - приводит слова лидера справороссов его пресс-служба.

Законопроект поступил в базу данных нижней палаты уже с отрицательным отзывом правительства РФ. В нем, в частности, отмечается, что сопоставление зарплаты руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров указанных организаций с зарплатой главы государства "представляется необоснованным, в том числе в связи с тем, что президент Российской Федерации наделен особым статусом и его вознаграждение не подпадает под предусмотренный кодексом механизм оплаты труда работников". В заключении также говорится, что предлагаемые меры чрезмерны и создают препятствия гибкому регулированию оплаты труда, которая зависит от квалификации, сложности выполняемой работы, ее количества и качества.