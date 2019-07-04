Сбербанк в третий раз подряд стал самым дорогим брендом России по версии Brand Finance

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Консалтинговая компания Brand Finance в очередной раз признала бренд Сбербанка самым дорогим в России, следует из ежегодного рейтинга 50 самых ценных брендов России, опубликованного компанией в четверг.

Brand Finance оценила бренд Сбербанка в 842,2 млрд рублей, что на 26% превышает прошлогоднюю оценку.

Самой "дорогой" отраслью по стоимости брендов в России аналитики назвали нефтегазовую отрасль. В первую десятку рейтинга вошли пять топливно-энергетических компаний: "Газпром" (552 млрд рублей), "Лукойл" (397 млрд рублей), "Роснефть" (247 млрд рублей), "Татнефть" (133 млрд рублей) и "Новатэк" (120 млрд рублей).

Самым быстрорастущим российским брендом был признан "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), стоимость которого за год выросла на 82%. Впервые в рейтинге Brand Finance оказались "Стройгазмонтаж", "Алроса", "Простоквашино", "Почта России" и входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия".