Паcсажиропоток аэропорта Платов на прямые межрегиональные рейсы вырос в I полугодии на 15%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Платов (Ростов-на-Дону) на прямых рейсах по России в обход Москвы в первом полугодии 2019 года превысил 356 тыс. человек, что на 15% больше аналогичного показателя за прошлый год. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно декларации ключевых целей и приоритетных задач Минтранса РФ на 2019 год, доля авиационных внутрироссийских региональных рейсов в обход Москвы должна увеличиться в 2019 году до 39%. Согласно паспорту комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, в 2021 и 2024 годах значение индекса планируется увеличить до 44% и 51,35% соответственно.

"Пассажиропоток международного аэропорта Платов на прямых межрегиональных рейсах, минующих Москву, по итогам I полугодия текущего года вырос на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 356,7 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшим спросом, помимо рейсов в Москву и Санкт-Петербург, пользуются авиаперелеты в Сочи, Симферополь и Екатеринбург. "Далее топ-10 рейтинга региональных маршрутов выглядит в порядке убывания так: Махачкала, Нижний Новгород, Уфа, Самара, Казань, Грозный, Новосибирск", - подчеркнули в пресс-службе.

В Платове также отметили интерес пассажиров к перелетам в Калининград с промежуточной посадкой в Калуге, а также к прямым рейсам в Астрахань и Владикавказ.

Полеты из аэропорта Платов, который был открыт в декабре 2017 года, на регулярной основе выполняют 20 авиакомпаний, в том числе пять иностранных по пяти направлениям и 15 российских - по 37 направлениям. Базовой авиакомпанией аэропорта является авиакомпания "Азимут", созданная в 2017 году.