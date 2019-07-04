Сроки строительства новой трассы Джубга - Сочи будут известны в январе 2020 года

СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Сроки строительства новой автодороги Джубга - Сочи в Краснодарском крае будут известны в январе 2020 года, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко в ходе форума "Инновации в дорожном строительстве".

"Мы сейчас занимаемся проработкой транспортных маршрутов. То есть мы смотрим весь Краснодарский край, Адыгею для того, чтобы увязать новые направления движения, - сказал он. - В конце 2019 года мы докладываем в правительство РФ о своих решениях, в январе я скажу по срокам реализации".

Петушенко отметил, что строительство новой трассы Джубга - Сочи - "перспектива не далекая". Также, по словам главы "Автодора", проработка проекта новой трассы проходит с участием РЖД, авиаторов и морского транспорта.

В настоящее время единственная автомобильная дорога, соединяющая Сочи с другими регионами России - это трасса А-147 Джубга - Сочи - граница с Абхазией. Из-за постоянно растущего трафика машины могут стоять на подъезде к курорту по несколько часов, пробки растягиваются на десятки километров. Проект ее реконструкции в четырехполосный вариант был оценен в 1,6 трлн рублей. Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих ранее сообщил, что министерство ищет более дешевую альтернативу этому проекту.