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Перевозки пассажиров поездами ФПК в I полугодии 2019 года выросли до 45,5 млн человек

Данный показатель превысил прошлогодний результат за аналогичный период на 3,9%

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Поездами дальнего следования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") в первом полугодии 2019 года воспользовались более 45,5 млн пассажиров, что превышает прошлогодний результат за аналогичный период на 3,9%, следует из сообщения РЖД.

Пассажирооборот вырос до 37,6 млрд пасс-км (+2,5%).

Пассажиропоток в июне 2019 года составил 10 млн, пассажирооборот - 9,6 млрд пасс-км.

АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) - национальный железнодорожный перевозчик РФ в дальнем следовании. Охватывает 77 субъектов России. Также компания осуществляет международные пассажирские перевозки в 22 страны Европы и Азии.

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