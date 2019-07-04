"Русал" созовет собрание акционеров по смене юрисдикции на российскую 1 августа

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Русал" 1 августа созовет внеочередное собрание акционеров для утверждения перерегистрации компании с острова Джерси на остров Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании.

Также акционеры, помимо прочего, должны утвердить изменения в устав компании в соответствии с российским законодательством, сменить английское и ввести русское наименование компании и одобрить назначение Евгения Никитина в качестве гендиректора компании. Также акционеры должны утвердить условия заявок в соответствующие российские регулирующие органы, следует из сообщения.